طرابلس 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسبحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية جيليان كيغان تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وجاء في بيان للخارجية الليبية أن المنقوش أكدت في اتصال هاتفي مع كيغان "بدء الحكومة في تطبيق خطوات للمضي قدمًا نحو تمهيد الاستقرار السياسي وصولًا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة وواضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية وتجنب أي سيناريوهات لا تحقق تطلعات الشعب الليبي".وأضاف البيان أن المسؤولة البريطانية أعربت عن دعم بلادها للجهود الهادفة إلى "الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق وقاعدة دستورية صحيحة" .// انتهى //14:27ت م0083