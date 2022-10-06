الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسقدمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال شهر سبتمبر2022م برنامج "جسور حضارية " وهو برنامج حواري يستهدف الأطفال لإكسابهم مهارات الاتصال والحوار مع أبناء الثقافات الأخرى بكفاءة وفاعلية ومد الجسور مع أبناء الثقافات والإسهام في بناء مجتمعات متنوعة ومتعايشة، إضافة إلى إكسابهم مهارات الإلقاء من خلال تقديم سلسلة نشاطات عملية تسهم في تطوير مهارات الحوار واستخدامها لتعميق الروابط الإنسانية وتعزيز التكامل الثقافي.ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من عمر (5 - 9) سنوات من الجنسين ، بهدف تنمية مهارات الأطفال في التواصل الحضاري ومد الجسور مع أبناء الثقافات المختلفة والإسهام في بناء مجتمعات متنوعة ومتعايشة لتعزيز قيم المواطنة الإنسانية لدى النشء .وتضمن البرنامج عدة محاور أهمها إكساب الأطفال أسس الحوار والاتصال مع أبناء الثقافات الأخرى، والتشجيع على التعبير عن الرأي ووجهات النظر ، والإنصات للآخر والرد بثقة وإيجابية ، و توظيف مهارات لغة الجسد بذكاء ،وتطبيقات عملية للحوار والإلقاء والتأثير الفعال ، وتطبيق قواعد السلوكيات والمهارات الحياتية ، والاعتزاز بالثقافة ومكونات الهوية وتعميق قيم الانتماء للوطن ، وتوسيع دائرة الاهتمام لتشمل الوطن وعموم البشر من خلال تحويل مشاعر التعاطف والمشاركة الإيجابية إلى ممارسات ومبادرات.كما تضمن سلسلة من الإصدارات والأدلة الإرشادية والأعمال القصصية الإبداعية، والأنشطة التدريبية التي تستهدف الطلاب والمعلمين والمعلمات والوالدين ، وتعتمد الأدلة على أساليب علمية ومعارف وأسس تؤهلهم لترسيخ القيم الأصيلة للحوار مع الثقافات العالمية .ويعد برنامج " نحن أبناء كوكب الأرض " أحد برامج جسور حيث تم تنفيذه في مدارس الفرسان العالمية و استفاد من هذا البرنامج 500 طالب وطالبة بهدف ترسيخ مفهوم الهوية والانتماء والاعتزاز بالوطن وتعزيز المشتركات الإنسانية مع الاخرين ، كما تم تنفيذ البرنامج في الروضة 58 لدى طلاب وطالبات الطفولة المبكرة حيث أستفاد من هذا البرنامج 93 طالب وطالبة .وفي السياق ذاته نفذت الاكاديمية برنامج الحوار التربوي لعدد 47 معلمة بمدارس ابن خلدون الأهلية بهدف تنمية المهارات الحوارية لدى العاملين في البيئات التعليمية والتربوية من أجل تحقيق أعلى مستوى للتواصل الإيجابي بواقع 10 ساعات تدريبية قدمتها المدربة المعتمدة الأستاذة / جيهان الطويرقي .كما نفذت الاكاديمية برنامج الحوار المجتمعي لعدد 55 من شاغلي الوظائف التعليمية في مكتب التعليم بمحافظة الدرعية بهدف تنمية معارف ومهارات المشاركين في الحوار المجتمعي وتعزيز قيم الحوار والتواصل والسلم الاجتماعي ، قدمها المدرب المعتمد الأستاذ حسن الجوني بواقع 5 ساعات تدريبية .واشمل البرنامج على عدة محاور أهمها سبل تكوين اتجاهات إيجابية نحو الحوار المجتمعي ، والوعي بالمشتركات بين أبناء الوطن ، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال ، وترسيخ قيم التحاور والتنوع والتعايش التي تسهم في بناء وطن منفتح ومتماسك ومتلاحم ، وتنمية الشعور بالانتماء الوطني لتقوية الوحدة الوطنية ، واكتسب المتدربون خلال البرنامج التدريبي القدرة على التواصل الإيجابي مع جميع أبناء المجتمع ، والقدرة على تقبل جميع أبناء الوطن من مختلف التوجهات الفكرية ، والإسهام في نشر ثقافة الوسطية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني ، والقدرة على الإسهام في بناء وطن متماسك ومتلاحم .فيما يشارك المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب بالعديد من إصدارات برنامج جسور كالقصص الموجهة للأطفال التي تهدف إلى غرس مفهوم الحوار في نفوس الأطفال ونشر قيم الحوار وتعزيز مبادئه وتشجيعهم على ممارسة الحوار الايجابي مع الجميع وحث الأطفال على احترام إنسانية الآخرين وتقدير مشاعرهم والتعايش معهم وترسيخ مفهوم حب الوطن وتعزيز مبادئ الانتماء والولاء في نفوسهم .يذكر أن أكاديمية الحوار للتدريب التابعة للمركز تعد أداة استراتيجية مهمة لإيصال رسالة المركز التي تؤكد على قيم الحوار والتعايش وفق رؤية وطنية تعزز ثقافة التعايش والتلاحم المجتمعي .// انتهى //14:31ت م0085