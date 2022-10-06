الدوحة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 25.71 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، ليصل إلى 13 ألفا و28.7 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 184 مليونا و806 آلاف و602 سهم، بقيمة 521 مليونا و249 ألفا و649.920 ريالا، نتيجة تنفيذ 17014 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:33ت م0105