حائل 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم ملتقى "التنمية الإرشادية.. نحو توجيه طلابي متجدد 2022"، وذلك خلال المدة من 9 إلى 10 / 3 / 1444هـ على مسرح غرفة حائل وفندق هوليدي فيلا.وجرى خلال الملتقى -الذي يهدف إلى الإسهام في توعية المجتمع المحلي وتهيئة البيئة المدرسية نفسياً وتربوياً واجتماعياً- تقديم العديد من أوراق العمل على جلستين، إذ تضمن اليوم الأول مناقشة دور المدرسة في تعزيز الصحة النفسية للطلبة، ودور الموجهين الطلابيين في تعزيز وتمكين الطلاب في التطوع، وكيفية اختيار التخصص الجامعي، ودور الأسرة في تنمية القيم الإيجابية للأبناء، إضافة إلى الحاجات الإرشادية للطلبة في نظام المسارات الثانوي، وتأثير إدمان الألعاب الإلكترونية في الطلبة، وتعزيز المواطنة الصالحة لدى الطلبة.فيما ناقش اليوم الثاني للملتقى الثقافة العدلية في المنظومات التعليمة، ودور المرشد الطلابي، وتعزيز تمكين الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة والمجتمع، والتباين بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، إضافة إلى طرق تنمية دافعية الطلبة نحو التعلم و المسؤولية الاجتماعية وترسيخها لدى أفراد المجتمع، وجودة أداء الطلاب في الممارسات التعليمية وآلية الإبلاغ عن حالات العنف وإجراءاتها.// انتهى //15:33ت م0106