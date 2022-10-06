المنامة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني اليوم برئيس المالديف إبراهيم محمد صالح الذي يزور المنامة حاليا.وبُحث خلال اللقاء السبل الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //15:35ت م0108