بريدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واستلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر الماضي 2986 بلاغاً عن وجود مرضى ومصابين.وأوضح الهلال الأحمر بالقصيم أنه خلال الشهر نفسه باشرت الهيئة بالمنطقة بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية 2742 حالة، منها 2082 حالة تم نقلها لمستشفيات المنطقة استكمالًا لرعايتها الطبية، بينما 612 حالة أُسعفت وعُولجت بالموقع، مشيراً إلى أن الحالات تنوعت ما بين حالات مرضية بلغت 2380 حالة, وحالات حوادث بلغت 606 حالات, وحالات ناتجة عن إصابات وسقوط وأسباب أخرى.// انتهى //15:38ت م0109