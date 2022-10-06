الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسنفذ مستشفى صحة الافتراضي بالتعاون مع الجمعية الخيرية السعودية للسكري أولى الزيارات الميدانية لمبادرة تُعنى بمعاينة الأطفال المصابين بالسكري وبعض أمراض الغدد الأخرى، وذلك من خلال زيارة ميدانية قام بها فريق السكري والغدد الصماء بالمستشفى الافتراضي إلى مستشفى عفيف العام التابع لتجمع الرياض الصحي الثالث.وأوضح مستشفى صحة الافتراضي أن الزيارة استمرت لمدة يومين استفاد منها 34 مريضاً منهم 28 طفلاً لديهم داء السكري، و6 أطفال لديهم أمراض غدد مختلفة، حيث تم من خلالها إجراء الفحوصات من أجل الوصول إلى تشخيص سليم ودقيق، كما تم البدء في تنفيذ الخطط العلاجية للمرضى بالتعاون مع الفريق الطبي المباشر للعلاج، إضافةً لفرز المرضى من ذوي الأهلية وتحويلهم لتلقي العلاج في العيادات التخصصية في مستشفى صحة الافتراضي، وقد تم أثناء الزيارة ربط جميع الأطفال المصابين بالسكري بالعيادة الافتراضية وتركيب أجهزة مراقبة السكر عن بعد، وذلك لاستمرار المتابعة والتقييم.وأضاف أن المبادرة تستهدف زيارة المنشآت الصحية التي لا يُوجد بها استشاريون في مجال السكري والغدد الصماء للبالغين والأطفال، ومن المقرر أن تكون لفريق الغدد الصم والسكري في المستشفى الافتراضي زيارات دورية للتقييم تحدد بحسب الحاجة والأولويات.يُشار إلى أن مستشفى صحة الافتراضي يسعى لتعزيز ثقافة الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي، وفقاً لأهداف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، و "رؤية المملكة 2030".// انتهى //15:40ت م0111