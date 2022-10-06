الأحساء 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساحتفت جامعة الملك فيصل أمس بـ"اليوم العالمي للمعلم" التي نظمته كلية التربية تحت شعار "المعلم طموح وطن 2030"، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، ومدير إدارة التعليم بالأحساء حمد العيسى، ووكلاء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التربوية والمعلمين والمعلمات.ووصف معالي رئيس الجامعة رسالة العلم والمعلمين بأنها أعز وأعظم رسالة، مشيراً إلى الإنجازات المتوالية التي حققها الوطن على الصعيد الوطني المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكداً أهمية التعليم والتدريب، ومتابعة إنجازاته وتذليل الصعوبات.من جانبه أكد مدير إدارة التعليم بالأحساء أن هذا الاحتفاء لا يفي بحق المعلم، حيث تحققت إنجازات هذا الوطن بفضل المعلم والمعلمة والطلاب على المستويات المختلفة كافة لما بذلوه من جهد.يذكر أن الحفل قد تضمن استعراض مقطع فيديو يحكي مسيرة كلية التربية خلال عمرها الذي تجاوز 43 عاماً و39 دفعة من الخريجين والخريجات.// انتهى //15:59ت م0113