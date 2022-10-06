الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسعملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية طوال المدة الماضية على تطوير جميع أنماط ووسائل النقل المختلفة في منطقة جازان، انطلاقاً من دورها الرئيس في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، وتيسير إجراءات تنقلهم ووصولهم، وربطهم مع عدد من القرى والمحافظات المجاورة.وأثمرت هذه الجهود عن تسجيل مجموعة من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة جازان، التي كان لها الأثر البارز في جذب الزوّار والسائحين، وتسهيل نشاط الحركتين التجارية والاقتصادية بالمنطقة.فعلى صعيد الطرق تمتلك الوزارة شبكة طرق في المنطقة بطول 2241كم.وعلى مستوى النقل العام قامت المنظومة بخدمة أكثر 3200 ألف مستفيد من مركز خدمات الأعمال بمنطقة جازان الذي افتتح منتصف شهر أبريل من عام 2021م، إلى جانب تنفيذ 80 حملةً رقابية، وإجراء 24.8 ألف عملية فحص، ورصد 4.2 آلاف مخالفة، كما حققت المنظومة ما نسبته 83.5% من امتثال المنشآت المرخصة في أنشطة النقل العام بتطبيق الأنظمة والتشريعات.أما على صعيد قطاع الطيران فقد تم نقل 1.08 مليون مسافر عبر 9.572 آلاف رحلة خلال النصف الأول من عام 2022م، كما بلغ مجموع الرحلات الأسبوعية داخلياً 325 رحلة، والرحلات الخارجية 4 رحلات.وفي شأن قطاع النقل البحري تم في ميناء جازان نقل 909.868 ألف حمولة طنية، ونقل 342.388 ألف راكب، ونقل 18.778 ألف من المواشي خلال النصف الأول من عام 2022م، كما تم تطوير ميناء فرسان على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت ترميم وإصلاح الرصيف الحالي بالميناء، وإعادة تجهيز الرصيف بالتجهيزات اللازمة، وإنارة الساحات الخلفية بالإنارة الغامرة، بينما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع التي شملت إنشاء رصيف بطول 525 م وبعمق 10 م، في حين يجري العمل على استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تطوير ميناء فرسان.وتهدف منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خلال ما حققته من منجزات إلى الارتقاء بجميع أنماط النقل في منطقة جازان، واستكمال بقية المشاريع الجارية تنفيذها، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط قارات العالم الثلاث.// انتهى //16:00ت م0114