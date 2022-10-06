الباحة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الباحة أكثر 1,300 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات من خلال برنامج الرصد الإلكتروني، وذلك من خلال 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.وتهدف الجولات، للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وفرة المنتجات الأساسية وبدائلها في منافذ البيع، وذلك حفظاً لحقوق المستهلك.ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //16:01ت م0115