حائل 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة حائل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالمنطقة عددًا من الفرص التدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" ، وذلك لتمكين شباب وفتيات الوطن في مجالات العمل والتدريب ورفع معدلات التوطين ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية.وأوضح المشرف على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود آل علي أن برنامج "تمهير" يهدف إلى تدريب الخريجين والخريجات من المواطنين لدى القطاعات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، مؤكداً حرص الأمانة على أداء دورها الاجتماعي، واهتمامها بجانب تطوير رأس المال البشري، وتعليمهم وتمكينهم، وإعدادهم للمستقبل، ليكونوا قادة فاعلين في وطنهم، ومساهمين في تحقيق "رؤية المملكة 2030".// انتهى //16:01ت م0116