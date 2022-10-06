الرياض 10 ربيع الاول 1444 الموافق 6 اكتوبر 2022 واسأطلق كرسي أبحاث الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم برامجه البحثية وورش العمل لهذا العام، الهادفة إلى بناء مرجعية علميّة متميّزة في مجال الذكاء الاصطناعي.وتشمل خطة عمل الكرسي لهذا العام ورش عمل وبرامج بحثية، منها: برنامج خبراء الذكاء الاصطناعي، يقدمه نخبه من رواد وعلماء الذكاء الاصطناعي في العالم. وورش عمل وندوات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إضافةً إلى دعوة الباحثين محليًا ودوليًا للمشاركة بمقترحاتهم البحثية في مجال الكرسي.ويعمل الكرسي على سبعة مشاريع لباحثين من أعضاء وطالبات جامعة الأميرة نورة، إضافة إلى التعاون مع مكتب الملكية الفكرية في الجامعة، على إجراءات إيداع ثلاث براءات اختراع لأعضاء الكرسي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.يُشار إلى أنّ كرسي أبحاث الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية حقق نتائج متميّزة خلال فترة قصيرة، كأحد مكتسبات التعاون الدولي وذلك من خلال نشر بحث علمي في مجلة Computer Methods and Programs in Biomedicine، والتي تُعد مجله علميّة رائدة ومصنفة في قواعد البيانات.الجدير بالذكر أنّ التسجيل في برامج كرسي الأبحاث متاح من خلال الرابط التالي: https://aihc.tech//انتهى//16:02ت م0117