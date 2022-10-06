الرياض 10 ربيع الأول1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسعقد الفريق التفاوضي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , في مقر أمانة المجلس بالرياض اليوم , الاجتماع التاسع والثمانين اليوم , الذي رأسه بالإنابة فريد العسلي، بمشاركة رؤساء الفرق التفاوضية بدول مجلس التعاون.واستعرض الفريق في الاجتماع سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، والتقدم الذي أحرزته الفرق الفنية التفاوضية في هذه المفاوضات، وناقش العديد من الموضوعات في متابعة الاتفاقيات المبرمة لمجلس التعاون مع رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا) وجمهورية سنغافورة.كما أكد الفريق التفاوضي بدول المجلس التعاون على أهمية استكمال هذه المفاوضات، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون .// انتهى //16:50ت م0125