المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساجتمع معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني في مكتبه أمس بطلاب وطالبات الجامعة في جلسة حوارية بعنوان "ولاء وانتماء" نظمتها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة, بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن الحربي.ويهدف اللقاء -الذي أداره المشرف على وحدة التوعية الفكرية الدكتور عبيد العمري- إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن ونشر قيم الوسيطة والاعتدال والتصدي للأفكار المتطرفة ومناقشة دور الجامعة في تخريج طلبة مميزين، والتخصصات الجديدة ومناقشة الطلبة والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمستقبلهم التعليمي بالجامعة.وتحدث رئيس الجامعة عن تخصصات هندسة الطاقة والتعدين والحاسب الآلي والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي والسعي إلى جعل المدينة المنورة مدينة نموذجية وذلك في ظل اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، مشيرًا إلى أن هناك نحو عشرة تخصصات جديدة ذات نوعية مختلفة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة وسوق العمل ووضع الخطط الإستراتيجية في التحول البرامجي، سيتم إطلاقها ابتداء من العام الدراسي القادم، ومن تلك التخصصات الذكاء الاصطناعي وهندسة الطاقة والتعدين، إضافة إلى تطوير الكليات وأقسام كالهندسة والإعلام وافتتاح كلية علم الصناعة وكلية العمارة والتصاميم بفرع الجامعة بمحافظة ينبع.واختُتم اللقاء بتكريم طالب وطالبة من جامعة طيبة وذلك لفوزهم في مسابقة أفضل تغريدة عن الحصانة الفكرية التي نُظمت في حفل اليوم الوطني.// انتهى //16:50ت م0128