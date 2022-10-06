سنغافورة 10 ربيع الأول1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسشاركت سابك للمغذيات الزراعية راعياً من فئة النخبة في مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة الذي أقيم في سنغافورة، في المدة من 5 إلى 7 أكتوبر 2022م، حيث سلطت الضوء على التزامها بدورها كشركة موثوقة توفر حلولاً مستدامة ومبتكرة لزبائنها حول العالم.وألقى نائب الرئيس للأعمال في الشركة يزيد العنقري أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة أكد خلالها التزام شركة سابك للمغذيات الزراعية بمسؤوليتها تجاه التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والبيئة، وأهمية تلبية المتطلبات الحالية دون التأثير على مستقبل كوكب الأرض.وشهد اليوم الثاني من المؤتمر استضافت الشركة حفل استقبال لزبائنها، حيث أكد العنقري التزام (سابك) بدورها في خدمة القطاع الزراعي من خلال تقديم مُغذيات زراعية مستدامة ومبتكرة، مُصممة لتحسين جودة وإنتاجية النبات والحصول على أفضل النتائج، ومساعدة المحاصيل في النمو في أنواع مختلفة من التربة.وشكل المؤتمر منصة تفاعلية أسهمت في إبراز شركة سابك للمغذيات الزراعية لشعارها والتأكيد عليه، الذي يتمثل في: (أسلوبنا في الزراعة يهُم الجميع)، إذ يعكس حرص الشركة على الاستجابة للتوجهات الكبرى في قطاع الزراعة، المتعلقة بالآثار البيئية والأمن الغذائي والكفاءة الزراعية، حيث تبنّت مبادرات تواكب هذه التوجهات لتحقيق أداء رائد بين كبرى الشركات في هذا القطاع وتحقيق هدفها لأن تكون الشركة الرائدة في مجال المغذيات الزراعية على المستويين المحلي والعالمي.وكانت سابك للمغذيات الزراعية قد حصلت على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، حيث منحت وكالة اختبار وفحص واعتماد مستقلة رائدة، شهادة لمنشأة إنتاج الأمونيا الزرقاء التابعة لشركة سابك للمغذيات الزراعية للمصادقة على إنتاج 37,800 طنّاً من الأمونيا الزرقاء.يذكر أن مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة يعد الحدث الأهم الذي يجمع الأطراف الرئيسة الفاعلة عالمياً في مجال الأسمدة للتعرف إلى أحدث التطورات في هذه الصناعة، وتُعد (سابك) عضواً نشطاً في الاتحاد على مدى سنوات عديدة.// انتهى //17:12ت م0129