جدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسوقّعت أمانة محافظة جدة وجمعية ترميم للتنمية اليوم اتفاقية تعاون مشترك للإسهام في المبادرات التي تُحسّن من جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب الارتقاء بالمشهد الحضري عبر تأهيل المباني القديمة.وتهدف الاتفاقية -التي وقعها معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ورئيس مجلس إدارة الجمعية عماد بن عبدالقادر المهيدب- إلى الإسهام في المبادرات التي تعزز دور الجهتين في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكان مع إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات، وإيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، بجانب تحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة وعدد من مجالات التعاون المشترك.وتخلل مراسم الاتفاقية توقيع الجمعية لعدد من الشراكات مع الجهات الداعمة التي ستسهم في إعادة تأهيل 53 منزلا للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وفق الخطط والمخططات التطويرية لدى الأمانة وبإشراف هندسي معتمد بعد الحصول على التراخيص اللازمة.// انتهى //17:12ت م0130