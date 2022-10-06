المنامة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,883.03 نقطة بانخفاض قدره 1.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 660.20 نقطة بانخفاض قدره 1.22 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 973 ألف و850 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 494 ألفاً و532 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 45 صفقة.// انتهى //17:39ت م0132