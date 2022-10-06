الرياض …10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واستتواصل يوم غد منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة 5 مواجهات ضمن الجولة الخامسة، فيما سيجري اللقاء السادس والأخير بعد غد السبت.وفي أولى المواجهات، يستضيف الفتح نظيره الخويلدية على صالته بالأحساء عند تمام الساعة الرابعة عصراً، وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة السادسة مساءً، عندما يقابل الهداية نظيره الثقبة على صالة نادي الصفا بصفوى، ويلعب الجزيرة مع الجيل على صالة نادي الخليج بسيهات، ويلتقي الروضة على صالته بالأحساء بنظيره العدالة، وعلى نفس الصالة تختتم مباريات يوم الجمعة بلقاء سيجمع هجراً بالفيحاء عند تمام الساعة الثامنة مساءً.ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة بعد غد السبت، عندما يحل السلام ضيفاً على النجوم، عند تمام الساعة الواحدة ظهراً، على صالة نادي الروضة بالأحساء.// انتهى //17:45ت م0134