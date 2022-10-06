الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه ضُبِطت (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنين، يعمل عليها (9) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية السورية، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الهندية، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم.وحث العقيد العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //17:48ت م0136