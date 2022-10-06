الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى المواطنين 2022م, وشارك في الاستطلاع 1155 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.وقد جاءت نتائج الاستطلاع حول أنسب الوسائل للقراءة، حيث يرى 31% أنها من خلال الكتب المطبوعة, فيما يرى 27% أنها من خلال الكتب الإلكترونية، ويرى 1% أنها من خلال المجلات والجرائد الورقية، ويرى 5% أنها من خلال الجرائد والمجلات الإلكترونية, فيما يرى 37% أن أنسب الوسائل هي الإنترنت.وحول أكثر الوسائل المستخدمة للقراءة، يرى 23% أنها تكون ورقية، و8% من خلال الجهاز اللوحي (تابلت، وكندل وغيره)، و8% يقرؤون من خلال جهاز الكمبيوتر مباشرة (مكتبي ، أو محمول)، فيما يقرأ 62% من خلال الجوال.وحول دوافع القراءة، يرى 16.5% أنها للترفيه وشغل وقت الفراغ، فيما يرى 40.4% أنها لتطوير الذات، و27.8% للتعليم أو العمل، و15.2% لأن القراءة تقدم إجابات عن أسئلة تدور في الذهن. إلى جانب عدد الكتب التي قُرِئت خلال العام الماضي، قال 23% لا أقرأ، و13% قرأنا كتاباً خلال العام، و16% كتابين, و13% ثلاثة كتب, و9% أربعة كتب في السنة، و5% خمسة كتب، كما قال 3% يقرؤون ستة كتب سنوياً، و17% أكثر من 6 كتب.وحول المبالغ التي ينفقها المواطنون على الكتب سنوياً، كشف الاستطلاع أن 6% أقل من 50 ريالاً.فيما 14% ينفقون من 50 إلى أقل من 100 ريال، و26% ينفقون من 100 إلى 300 ريال، و13% أكثر من 3000 ريال, و41% لا يشترون الكتب, إلى جانب مجالات القراءة لدى المواطنين، 12% المجالات الدينية، و12% القصص والروايات، و7% الأدب واللغة، و19% التاريخ، و7% السياسة، و20% المجالات العلمية، و17% تنمية الذات، و3% السيرة الذاتية والترجمة.// انتهى //18:44ت م0143