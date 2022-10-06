الخرطوم 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية جنوب الجزيرة التابعة لولاية الجزيرة بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1.022 فردًا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.// انتهى //18:50ت م0144