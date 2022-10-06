المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسشهد ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م توقيع عقود عمل فورية، بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية وعدد من الباحثات عن عمل، بحضور المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني.وتهدف الشركة من خلال مشاركتها في الملتقى إلى تغطية الشواغر الوظيفية واستقطاب الكفاءات الوطنية المناسبة من زوار الملتقى، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية، ويحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الشركاء في القطاع الخاص، وكذلك مجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.ويركز الملتقى الذي تختتم فعاليته اليوم، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.// انتهى //18:54ت م0145