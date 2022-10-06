حجة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 15 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 40 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 39 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 103 أفراد، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضًا، ونُفّذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى //18:54ت م0146