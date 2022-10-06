رياضي / ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الثاني لموسم ١٤٤٤هـ
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
بريدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثاني لموسم ١٤٤٤هـ عصر اليوم، بحضور مدير عام الميدان ، عبدالعزيز بن عبدالله التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكون الحفل من 6 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :
- الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 3 سنوات ) على مسافة 1400م، حققته الفرس ( مرتقبه ) للمالك إسطبل الحسام.
- الشوط الثاني إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م، حققه الجواد ( ابن الاكرمين ) لأسطبل العاصفة.
- الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( مرباع ) للمالك إسطبل الحسام.
- الشوط الرابع إنتاج محلي ربحت من ( 1 الى 3 ) ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( مقتصد ) للمالك خالد المطيري.
- الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 3 سنوات ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( الرهبان ) للمالك حمد القربان.
- الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( سنتين ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( ياعجب) للمالك مازن الزيداني، الذي تسلّم كأس الدعم الثاني من مدير عام الميدان عبدالعزيز بن عبدالله التويجري.
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18:57ت م
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