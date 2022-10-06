بريدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثاني لموسم ١٤٤٤هـ عصر اليوم، بحضور مدير عام الميدان ، عبدالعزيز بن عبدالله التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 6 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :- الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 3 سنوات ) على مسافة 1400م، حققته الفرس ( مرتقبه ) للمالك إسطبل الحسام.- الشوط الثاني إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م، حققه الجواد ( ابن الاكرمين ) لأسطبل العاصفة.- الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( مرباع ) للمالك إسطبل الحسام.- الشوط الرابع إنتاج محلي ربحت من ( 1 الى 3 ) ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( مقتصد ) للمالك خالد المطيري.- الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 3 سنوات ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( الرهبان ) للمالك حمد القربان.- الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( سنتين ) على مسافة 1200م، حققه الجواد ( ياعجب) للمالك مازن الزيداني، الذي تسلّم كأس الدعم الثاني من مدير عام الميدان عبدالعزيز بن عبدالله التويجري.//انتهى //18:57ت م0147