الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واستتواصل الإثارة والمتعة مع بداية الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين غداً الجمعة يلتقي اليرموك بالنصر على وزارة الرياضة بجازان عند الساعة الـ4 عصراً. ويقود اللقاء تحكيمياً سامي امين بصفته حكماً أول وخالد الحديثي حكماً ثانياً وماجد خميس مسجلاً.ويستضيف الوحدة الترجي على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ4 عصرا، ويقود اللقاء تحكيمياً سعد اليحيوي بصفته حكماً أول وعبدالعزيز الرميحي حكماً ثانياً وعبدالله أمين مسجلاً.وتُلعَب يوم السبت مباراتان، يلتقي ضمك والفيصلي في المباراة الأولى على وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ4 عصراً، ويقودها تحكيمياً أمين الطريفي حكماً أول وهاني سنان حكماً ثانياً وعبدالله آل دكين مسجلاً.وعلى نفس الصالة يحل الأهلي ضيفاً على أبها في المباراة الثانية عند الساعة الـ6 مساءً، ويقودها تحكيمياً محمد الحناكي بوصفه حكماً أول ومحمد الهزيم حكماً ثانياً وخالد مانع مسجلاً.وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بمباراتين، في الأولى يلتقي الابتسام بالاتحاد على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصراً، ويقود المباراة تحكيماً يعقوب السبت بصفته حكماً أول ومنصور القحطاني حكماً ثانياً وياسر إسماعيل مسجلاً، فيما يلتقي في الثانية، الخليج بالهلال على صالة نادي الخليج عند الساعة الـ4 عصراً، ويقودها تحكيمياً عبدالرحمن الدوسري بوصفه حكماً أول وعبدالله الوردي بوصفه حكما ثانياً وعادل البطاط مسجلاً.// انتهى //18:58ت م0148