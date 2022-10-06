إسلام آباد 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأعلن بنك التنمية الآسيوي عن تقديم ملياري دولار لدعم الأنشطة الإغاثية الجارية في باكستان لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات.جاء ذلك على لسان مدير عمليات بنك التنمية الآسيوي في باكستان يونغ ياي خلال لقائه اليوم بوزير المالية الباكستاني إسحاق دار في مكتبه بإسلام آباد.وأوضح بيان صادر عن الحكومة الباكستانية أنه سيُستخدَم المبلغ المقدم من جانب بنك التنمية الآسيوي لشراء مواد الإغاثة العاجلة مثل الإمدادات الغذائية والخام والأدوية، وستُوَزَّع على المتضررين من الفيضانات.// انتهى //19:05ت م0150