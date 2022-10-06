الدمام 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واستغلب منتخب الهند على نظيره منتخب الكويت أمس بنتيجة 3 - 0 ، على إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا الناشئين تحت 17 عاماً 2023.وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الهند والكويت اللذين لعبَا ثلاث مباريات، في حين ما زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة غداً، حيث يلتقي المنتخب السعودي بالمنتخب الكويتي، وميانمار بالهند.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب السعودي على ميانمار 6-0، والكويت على المالديف 6-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على ميانمار 1-0، والهند على المالديف 1-0.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.// انتهى //19:05ت م0151