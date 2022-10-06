بيروت 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 3.895 لاجئًا سوريًا وفلسطينيًا من الفئات الأشد احتياجًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.// انتهى //19:05ت م0152