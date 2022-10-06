عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 700 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في منطقة البقاع الغربي اللبنانية
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
بيروت 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 3.895 لاجئًا سوريًا وفلسطينيًا من الفئات الأشد احتياجًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
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19:05ت م
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