المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسيحتضن ملتقى لقاءات المدينة المنورة الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، خمسة مسارات، من ضمنها مسار الباحثين والباحثات عن عمل, ويستهدف المسار مساعدة الباحثين والباحثات عن عمل في إيجاد الفرص الوظيفية.وواكبت "واس" مسار الباحثين والباحثات عن عمل الذي يبدأ عند دخول طالب العمل لمقر الملتقى، وذلك عند تسجيله وحصوله على باركود يحتوي على ملفه الكامل وسيرته الذاتية، ثم التوجه إلى الشركات المشاركة للبحث عن فرص العمل المتاحة.والتقت "واس" بعدد من الباحثين عن عمل و مسؤولي الشركات المشاركة الذين أكدوا أهمية مثل هذه الملتقيات في تحسين طرق البحث عن العمل وتطوير ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل.من جهته، أوضح المسؤول عن التوظيف والمقابلة في إحدى الشركات المشاركة المهندس أحمد القحطاني أنه عند وصول الباحث عن العمل للبحث عن الوظيفة يُقرا الباركود الذي يحتوي على معلوماته ثم بعد ذلك ينتقل إلى قسم المقابلات الشخصية وبعد إجراء المقابلة معه يُرفَع للإدارة ويُقبَل عن نجاحه وملاءمته للوظيفة.يذكر أن الملتقى يقام بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويحتضنه مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة (5 ـــ 6 أكتوبر)، حيث يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم البرامج التدريبية، وتوظيف الكفاءات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.// انتهى //19:20ت م0153