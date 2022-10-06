الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسعقدت هيئة الأزياء اليوم لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "بيانات وبحوث وأوراق فكرية"، والذي يستهدف شركات الأبحاث، والبيانات، وشركات الأزياء المتخصصة في البيع بالتجزئة المهتمة بالقطاع، والقطاع الأكاديمي، والموردين والمصنعين ومجتمع الأزياء في المملكة؛ لتسليط الضوء على أحد أهداف الهيئة في تمكين قطاع الأزياء عبر البيانات والبحوث.وتناول اللقاء عدداً من المحاور، من أهمها شرح تعريفي عن دور وأهداف الهيئة ورؤيتها في تمكين القطاع من خلال البيانات والبحوث، ومعرفة التوجه المستقبلي لمجال البحوث، والاستماع للحلول المقترحة لتطوير مجال البيانات والبحوث في قطاع الأزياء، بالإضافة إلى بحث سبل تحسين البنية التحتية للبيانات.واستعرض اللقاء سبل تمكين مجتمع الأزياء المحلي من اتخاذ القرارات في ضوء البيانات والتحاليل، وكيفية السماح للجهات المحلية والدولية للحصول على معلومات عن سوق الأزياء السعودية.وتعتمد هيئة الأزياء في جمع البيانات حول قطاع الأزياء السعودي وإتاحة إمكانية الوصول إليها من خلال مركز للمعرفة وتشمل جمع البيانات الخاصة بالمملكة محلياً من خلال الاستبيانات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأيضاً الوصول إلى معلومات السوق الدولية، ومن التقارير التحليلية وتشمل تحليل الاتجاهات الحالية والناشئة للعرض والطلب، ونظرة على السوق العالمية للأزياء، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار في قطاع الأزياء.ويأتي اللقاء ضمن مساعي الهيئة لتطوير القطاع والعمل على استدامته، والحرص على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف في صناعة الأزياء المحلية.// انتهى //19:32ت م0154