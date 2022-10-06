المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار : "التحوّل في التعليم يبدأ من المعلمين"، في الحفل الذي أقامته الإدارة ممثلة في الشؤون المدرسية وشؤون المعلمين، بالقاعة الثقافية بمبنى الإدارة بحي الملك فهد، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية وقيادات التعليم بالمنطقة والمعلمين.ودشن المدير العام للتعليم ناصر العبدالكريم معرض التجارب التربوية المتميز لعدد 33 معلماً ومعلمة، قدم من خلالها المعلمون شرحاً مفصلاً عن مبادراتهم وتجاربهم التربوية المتميزة التي نفذوها خلال ممارساتهم التعليمية والتربوية وكان لها الأثر الكبير على الميدان التربوي والتعليمي وعلى الطلاب وعلى سير العملية التعليمية.وأكد العبدالكريم دور المعلم في العلمية التعليمية هو الدور الأكبر والأكثر تأثيراً، مضيفاً أن التعليم في المملكة حقق قفزات واسعة ونوعية، ويعد من أفضل أنظمة التعليم في العالم, مشيداً بما شاهده من تجارب تربوية متميزة للمعلمين.وفي ختام الحفل، كرم مدير تعليم المنطقة أبناء منسوبي التعليم المتوفين والمعلمين الفائزين بجوائز التميز، وفي عدد من المناسبات والمشاركات المحلية والإقليمية كما كُرِّم مديرو التعليم السابقون .// انتهى //19:32ت م0155