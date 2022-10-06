انجامينا 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة إنجامينا، بعضوين من الكونجرس الأمريكي جيمي بانيتا والممثل أوستن سكوت.ونُوقِشت خلال اللقاء وفق موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أهمية التعاون التشادي الأمريكي في مختلف المجالات والأصعدة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، كما ناقشا مسألة الأمن والسلام وقضية الحوار الوطني الشامل في تشاد الذي تجري فعالياته منذ أغسطس الماضي، واحترام سيادية الحوار.// انتهى //19:42ت م0157