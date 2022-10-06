الأمم المتحدة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن إدانتها لحادث إطلاق النار المأساوي في مركز تنمية الطفولة المبكرة في مقاطعة نونغ بوا لامفو شمال تايلند، الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، العديد منهم أطفال.وقالت المنظمة، في بيان صحفي اليوم: لا ينبغي أن يكون أي طفل هدفاً للعنف أو شاهداً عليه في أي مكان وفي أي وقت، مشددة على أن مراكز تنمية الطفولة المبكرة والمدارس وجميع أماكن التعلم ينبغي أن تكون ملاذات آمنة للأطفال الصغار للتعلم واللعب والنمو خلال سنواتهم الأكثر أهمية.// انتهى //19:43ت م0158