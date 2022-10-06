الخرطوم 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق عنان حامد محمد عمر بمكتبه اليوم، بالسفير المصري بالسودان حسام عيسى.وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات التي تعزز وتدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتي المجالات، خاصة التدريب، ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة في البلدين بما يحقق الأمن والاستقرار، كما بحث اللقاء المشاكل والعقبات التي تعترض الجاليتين بمصر والسودان وضرورة تذليل العقبات كافة، خاصة الهجرية منها.// انتهى //19:44ت م0159