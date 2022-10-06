أبيدجان 10 ربيع الأول 1444هـ الموافق 6 أكتوبر 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، في مكتبه بمقر السفارة، القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في كوت ديفوار ماجدة كركي المعينة حديثاً.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة ولبنان، وسبل تعزيز التعاون بين السفارتين، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع السياسية في كوت ديفوار ووضع الجالية اللبنانية فيها بشكل خاص.// انتهى //19:45ت م0160