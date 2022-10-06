الدمام 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسواصل فريقَا النور ومضر صدارة ترتيب مجموعاتهما بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، مع ختام مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022 - 2023م.وأسفرت نتائج مواجهات الجولة التي جرت اليوم، عن فوز النور على الابتسام 40-21، وتغلب الوحدة على العمران 33-30، وتمكن الحزم من كسب مستضيفه الهدى 32-34، وانتصر الخليج على حراء 33-19، وذلك ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية، فاز مضر على الصفا بنتيجة 30-20، وتغلب المحيط على الترجي 33-40، وحقق القارة فوزاً عريضاً على القادسية 17-37، وفي آخر المواجهات كسب الهلال مستضيفه الأهلي بنتيجة 23-26.// انتهى //19:56ت م0161