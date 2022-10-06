سياسي / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي وزيرَ الدفاع النيوزلندي
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
عمّان 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بوزيرَ الدفاع النيوزلندي بيني هيناري الذي يزور عمّان حالياً.
وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.
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20:11ت م
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