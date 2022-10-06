عمّان 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بوزيرَ الدفاع النيوزلندي بيني هيناري الذي يزور عمّان حالياً.وبحث الجانبان -خلال اللقاء- العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك.//انتهى//20:11ت م0162