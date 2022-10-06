الجزائر 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة -بمكتبه في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجزائرية- وفدَ لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين ، وذلك ضمن إطار زيارته الرسمية الحالية التي يقوم بها لجمهورية الجزائر الشقيقة.واستهل معالي وزير الخارجية اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني ، مشيدًا بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن تطلع الجميع إلى قطف ثمار التعاون المشترك في جميع المجالات .من جانبه، وجَّه رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية الشكرَ لحفاوة الاستقبال والترحيب به والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع الجميع لتطويرها في المجالات كافة.وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه البلدان الشقيقان في محورهما الإقليمي الهادف إلى تشجيع الأمن والسلم الدوليين .كما تطرق اللقاء إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وتنمية الحوار البرلماني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقاسم التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري ، ورئيس مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية السعودية كمال بو شامة.// انتهى //20:37ت م0166