اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
الرباط 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.65 %، عند 11.738,69 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.89 % ليستقر عند 947,97 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.18 % مسجلاً 886,74 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 201,79 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 610,19 مليارات درهم مغربي.
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20:44ت م
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