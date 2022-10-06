الرباط 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.65 %، عند 11.738,69 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.89 % ليستقر عند 947,97 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.18 % مسجلاً 886,74 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 201,79 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 610,19 مليارات درهم مغربي.//انتهى//20:44ت م0167