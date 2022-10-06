الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسواصل التعاون تألقه في دوري روشن السعودي بعد فوزٍ جديد على حساب ضيفه الوحدة بثنائية نظيفة عن طريق عبدالله رديف (45)، وتركي المطيري (88)، في المواجهة التي جمعت الفريقين في بريدة مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المسابقة، ليصبح التعاون بهذا الفوز وصيفاً بـ 14 نقطة بعد الشباب متصدر الترتيب، الذي يواجه الرائد لاحقاً هذا المساء، فيما بقي الوحدة على نقاطه الـ 4 في المركز الـ 11.من جهته، استطاع الطائي عبر قائده ومهاجمه موسونا من التفوق على ضيفه الخليج بثلاثية عن طريق ذات اللاعب في الدقائق (18، 53، 61)، في مباراة جمعتهما في حائل، ضمن مباريات ذات الجولة من المسابقة، ليصبح لدى الطائي 12 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط فقط في المركز الثالث عشر.// انتهى //20:48ت م0168