الرباط 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسانطلق بمدينة مراكش اليوم، المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، اللذان ينظِّمُهما الاتحاد الدولي للطرق، ومؤسسة الطرق السيارة بالمغرب، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية بقضايا النقل المستدام.ويناقش المشاركون في المؤتمرين "النقل الطرقي من أجل نمو مستدام دامج"، و"التنفيذ المبتكر للمشاريع بفضل التكنولوجيات الجديدة والتمويل الأخضر"، إضافة إلى "التكنولوجيا الجديدة، حلول وخدمات مبتكرة"، و"إحداث تغيير ملموس ذي تأثير ملحوظ".ويشكَّل انعقاد هذين اللقاءين، أرضية للحوار بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بالنقل المستدام، وتقاسم التجارب، ومناقشة الإستراتيجيات التي يتعين اعتمادها مستقبلاً، إضافة إلى آليات التمويل الجديدة التي ينبغي استكشافها من أجل أعمال فعالة في هذا المجال، والعمل على تحفيز القطاع لإقامة مشاريع هيكلية كبرى لتحقيق انتقال متطور.//انتهى//21:07ت م0169