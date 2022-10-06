الدمام 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسواصل فريقا النور ومضر صدارة ترتيب مجموعاتهم بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، مع ختام مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022 - 2023م.وأسفرت نتائج مواجهات الجولة التي جرت اليوم الخميس 06 اكتوبر 2022م عن فوز النور على الابتسام (40-21)، وتغلُّب الوحدة على العمران (33-30)، وتمكّن الحزم من كسب مضيفه الهدى (32-34)، وانتصر الخليج على حراء (33-19)، وذلك ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية، فاز مضر على الصفا بنتيجة (30-20)، وتغلَّب المحيط على الترجي (33-40)، وحقَّق القارة فوزاً عريضاً على القادسية (17-37)، وفي آخر المواجهات كسب الهلال مستضيفَه الأهلي بنتيجة (23-26).// انتهى //21:08ت م0170