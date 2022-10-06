رياضي / الاتحاد السكندري يفوز على أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية لكرة السلة
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
القاهرة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واس
فاز فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة على نظيره أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 122 - 64، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة العربية المقامة بالكويت خلال الفترة من 5 حتى 15 أكتوبر الجاري.
ويعدُّ هذا الفوز هو الثاني للاتحاد السكندري بعد تغلُّبه أمس على أهلي حلب السوري بنتيجة 99 - 52.
ومن المقرَّر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره الكويت الكويتي يوم السبت المقبل.
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22:10ت م
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