القاهرة 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة على نظيره أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 122 - 64، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة العربية المقامة بالكويت خلال الفترة من 5 حتى 15 أكتوبر الجاري.ويعدُّ هذا الفوز هو الثاني للاتحاد السكندري بعد تغلُّبه أمس على أهلي حلب السوري بنتيجة 99 - 52.ومن المقرَّر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره الكويت الكويتي يوم السبت المقبل.// انتهى //22:10ت م0180