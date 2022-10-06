الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسيقيم نادي الصقور السعودي عصرَ غدٍ الجمعة سباق الملواح (300 متر)، بالتزامن مع مزاده الثالث،الذي يقام بمقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريالٍ.ويُنظَّمُ السباقُ يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط في اليوم، وخَصَّصَ نادي الصقور السعودي جوائزَ قيمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.ويبدأ تسجيل المشاركين يوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهراً، فيما يبدأ الساعة ١٢ ظهراً يوم السبت.وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير، وستكون الانطلاقة بفئة حر فرخ.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.// انتهى //22:10ت م0181