الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأكمل نادي الأهلي استحواذه رسمياً على نادي مراس جدة، واستحوذ نادي الشباب على نادي العاصفة، وهما من أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات لموسم 2022-2023، لينضما إلى قائمة الأندية الرياضية الرسمية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات بعد أندية الهلال والنصر والاتحاد.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم دشَّن في الـ 15 من سبتمبر الماضي النسخة الأولى من دوري السيّدات بمشاركة 8 فرق هي: النصر (فريق المملكة النسائي سابقاً)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقاً)، اليمامة، الاتحاد (فريق نسور جدة سابقاً)، شعلة الشرقية، العاصفة (الشباب حالياً)، سما، ومراس (الأهلي حالياً)، على أن ينطلق الموسم الجديد في الـ 13 من أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي 56 مباراة.واعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا، هي: الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقاً)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد جدة، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء،التي ستُوزَّع على ثلاث مناطق، على أن ينطلق الدوري في الـ 11 من نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب مناطقياً.وسيتحدَّد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي،التي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحلَّ مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز،الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعماً مالياً لأندية الدوري الممتاز، حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.// انتهى //22:11ت م0182