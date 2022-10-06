الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسقدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الحريق الذي اندلع - أمس - في مخيم الوفاء للاجئين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال اللبنانية، وأدى لخسائر كبيرة في الممتلكات.وشملت المساعدات الموزعة 93 خيمة و93 حقيبة إيوائية و465 بطانية و10 أطنان من السلال الغذائية، استفاد منها العائلات المتضررة والقاطنة في المخيم، حيث يأتي ذلك ضمن جهود المركز للاستجابة العاجلة للدول والشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث التي تمر بهم.// انتهى //22:29ت م0185