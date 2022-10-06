الرياض 10 ربيع الأول 1444 الموافق 6 أكتوبر 2022 واسزار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لاميله، اليوم، المركز السعودي لاستطلاعات الرأي.واطلع سفير ألمانيا خلال جولته برفقة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور عبدالله الحقيل، على منهجية المركز في بناء استطلاعاته ومشاريعه، والمجالات التي تناولها، مثل الثقافية والاجتماعية والصحية والترفيهية، كما اطلع على المراحل المتعددة لعمليات جمع البيانات الهاتفية، وإجراءات التأكد من جودتها، وكيفية قياس ذلك كميا ونوعيا، إضافة إلى عمليات التحليل الإحصائي، وتحويل النتائج إلى تقارير سهلة القراءة للاستفادة منها.وأشاد السفير ومرافقيه بالمعايير العملية الدقيقة التي يلتزم بها المركز، والمتوافقة مع المعايير العالمية.تجدر الإشارة إلى أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي تأسس عام 2016 في الرياض، وهو جهة مستقلة غير ربحية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة.// انتهى //22:32ت م0187