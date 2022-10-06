الجزائر 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسوَقَّعَت الجزائر وأوغندا اليوم، اتفاقيتين ثنائيتين لتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين.وقَّع الاتفاقية من الجانب الجزائري وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، ومن الجانب الأوغندي وزير الدولة المكلَّف بالتعاون الإقليمي جون موليمبا.وتتضمَّن الاتفاقيةُ الإعفاءَ المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين البلدين.//انتهى//22:39ت م0190