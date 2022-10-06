سياسي / الجزائر وأوغندا توقِّعان على اتفاقيتين سياسية ودبلوماسية
الخميس 1444/3/10 هـ الموافق 2022/10/06 م واس
الجزائر 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واس
وَقَّعَت الجزائر وأوغندا اليوم، اتفاقيتين ثنائيتين لتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين.
وقَّع الاتفاقية من الجانب الجزائري وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، ومن الجانب الأوغندي وزير الدولة المكلَّف بالتعاون الإقليمي جون موليمبا.
وتتضمَّن الاتفاقيةُ الإعفاءَ المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين البلدين.
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22:39ت م
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