الرياض 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 06 أكتوبر 2022 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ عن استضافة العاصمة الرياض عرض "أوفو" من سيرك "دو سوليه"، الذي سيبدأ في الـ 12 من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 3 ديسمبر من العام الجاري، حيث يأتي العرض بتنظيم من الهيئة، وذلك في مقر جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.وتدور قصة عرض "أوفو"، الذي يتميز بالجاذبية والمتعة والإبهار، حول قصة مجتمع الحشرات، التي شعرت بالانزعاج عند وصول بيضة غامضة بداخلها كائن غريب إلى موطنها، وكيف تتعامل معها، حيث يجسد فنانون استعراضيون دور الحشرات.ويعد عرض "أوفو" تجربةً مثيرةً، من خلال عرض الألعاب البهلوانية التي تسلط الضوء على الشخصيات والقدرات الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، فضلًا عن كشفها عن جمال التنوع البيولوجي بكل اختلافه وحيويته.ويعمل في العرض الذي شاهده 7 ملايين شخص في 26 دولة مختلفة، نحو 100 شخص من 25 جنسية، من بينهم 52 مؤديًا استعراضيًا على المسرح، يقدمون خلاله استعراضات جوية مبهرة على أنغام موسيقى من أمريكا الجنوبية.ويُقدّم العرض على مدى 5 أيام في الأسبوع، بدءًا من الثلاثاء وحتى السبت، حيث ستكون بداية العرض يومي الثلاثاء والأربعاء الساعة الـ 8:00 مساءً، فيما يبدأ في الـ 4:00 عصرًا أيام الخميس والجمعة والسبت.// انتهى //22:51ت م0192