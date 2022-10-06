أبها 10 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 6 أكتوبر 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث" بنين وبنات"، اليوم ندوة عن اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين"، بحضور نحو 1000 معلم ومعلمة على مستوى المملكة.وشارك في الندوة عبر برنامج " زوم " مساعد رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للخدمات المساندة الدكتور عبد الكريم البرناوي، وتحدث عن تطوير المعلمين ودورهم في جودة الأداء، بالإضافة إلى لائحة النقاط الجديدة للتطوير المهني، وتحدثت معلمة التربية الخاصة سمر الحارثي عن دور معلمات ذوي الإعاقة وجهودهم في توفير حياة تعليمية كريمة لهم، فيما تطرق المعلم الدكتور حافظ الغامدي إلى تمهين وتمكين المعلم في البيئة التعليمية، واستعرض عضوة هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد الدكتورة ندى الحربي، دور المعلم في تنمية جوانب الحياة من الفصل حتى سوق العمل والاقتصاد، وتحدث موفد برنامج خبرات سابقا المعلم علي البناوي، عن تمهين المعلمين من خلال برنامج خبرات للابتعاث الخارجي ونقل الخبرة للفصل والميدان، أما المعلمة رحاب آل مجلي فتحدثت عن دور المعلمات في نجاح برامج الطفولة المبكرة، واختتمت الندوة بمشاركة المعلم عبدالعزيز آل مرعي عن دور معلم التربية الخاصة في دمج ذوي الإعاقة وإنجاح مشروع التعليم الشامل.// انتهى //22:51ت م0193